A estreia de Milei e Rei Charles no bloco dos Bonecos de Olinda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O carnaval centenário de Olinda contou com novos bonecos gigantes em 2024. Entre as personalidades estreantes, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o Rei Charles III, do Reino Unido. Ao todo, cem bonecos desfilaram em dois cortejos na segunda-feira, 12. O primeiro às 10h, na Cidade Alta de Olinda; e o segundo, a partir das 17h, no centro histórico da capital pernambucana. O presidente argentino e o rei britânico se juntaram a outros nomes da política mundial, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Todos fizeram a alegria dos foliões, que precisavam desviar das “mãozadas” dos bonecos gigantes, guiados ao som da orquestra que tocava frevo.

“Com a polarização política no Brasil, a gente tinha a tradição de sempre manter em nosso desfile o presidente em vigor. Mas com a extrema polarização, preferimos dar uma paradinha e fizemos a Rainha Elizabeth. Inclusive representante da embaixada britânica esteve presente aqui, para agradecer a homenagem e comentou que estava faltando o rei Charles. Ficou esse nosso compromisso de ter a mãe e o filho presentes. A gente fez um encontro, Elizabeth, Milei e tango em ritmo de frevo”, explica Leandro Castro, criador e produtor da Embaixada dos Bonecos.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade