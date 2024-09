A estranha cena junto ao palco principal do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela primeira vez na história do Rock in Rio, que este ano completa quatro décadas de história, não há uma única atração no palco principal, mas sim várias. O dia é dedicado a vários gêneros musicais, como sertanejo, rock, MPB, funk, e contou com o nomes brasileiros de bastante visibilidade no país, mas nenhuma atração de peso internacional que criasse uma procura maior pelo show. Diferentemente do que vem ocorrendo na trajetória do festival, quando o público chega assim que os portões abrem, não aconteceu a tradicional correria

para garantir um lugar colado a grade do Palco Mundo.

A turma do gargarejo ficou dispersa em diversas atrações pouco musicais, como os estandes patrocinadores, com ativações em troca de brindes. As filas demoravam cerca de uma hora em alguns deles, conforme foi identificado ao longo de toda a tarde. Às 18:45 deste sábado, entre a primeira e a segunda atrações do palco principal, a coluna GENTE registrou, na área junto ao Palco Mundo, uma cena inédita: praticamente ninguém estava guardando lugar na grama perto da boca de cena do palco para a o show que viria a seguir.

É algo tão diferente que chama atenção, já que é um local muito procurado pelos fãs da música. Na noite desta sexta-feira, 20, por exemplo, desde o início da tarde haviam, nesse local, inúmeros fãs de Katy Perry, amontoados, garantindo seu lugar na fila do gargarejo. Muitos inclusive levam cangas e estendem na grama, para poder reservar uma melhor visão para os shows, algo que não se repetiu no Dia Brasil.