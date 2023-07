A emocionante lembrança compartilhada por viúva de Erasmo Carlos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Esteves, 33, viveu os últimos doze anos ao lado de Erasmo Carlos, 81, que morreu em novembro de 2022. A pedagoga ainda enfrenta o processo de luto e nesta quarta-feira, 26, compartilhou uma lembrança com o cantor.

“Quando fomos procurar nosso canto, nossa casa, visitamos alguns apartamentos. Quando tínhamos 3 ou 4 opções e precisávamos escolher… e você veio com um único argumento: Em São Conrado tem baleia, meu bem, e a vista é um quadro em constante movimento… As baleias viraram nossa ideia fixa, você queria vê-las e eu queria que você as visse… Você morreu sem ver as baleias no mar de São Conrado, e isso, assim como a nossa reforma desastrosa, me trouxe uma tristeza profunda, a tristeza de não ver nem os seus menores desejos realizados, quanto mais os maiores… Por alguns meses dormi na varanda esperando ver alguma coisa, eu e os seus binóculos. Hoje aconteceu, apareceu uma baleia, e ela deu um show no que seria a nossa frente se você estivesse aqui, mas você não estava”, escreveu em publicação no Instagram.

