A emoção de Cissa Guimarães ao debater maternidade em nova série

A jornalista e escritora Roberta Ferpin escreveu, produziu e entrevistou personalidades sobre maternidade na série Confidências Maternas, que vai ser lançada no dia 27 de março no catálogo do Now, Vivo e Looke e, na sequência, em outras plataformas. Entre as entrevistadas estão Malu Mader e Cissa Guimarães. A cada episódio, um tema é abordado em uma conversa leve e descontraída.

Malu, por exemplo, debate sobre como conciliar trabalho e maternidade. ” Não é só possível como a gente tem que conciliar”. Já Cissa, bastante emocionada, fala sobre a dor da perda do filho caçula, Rafael Mascarenhas, em 2010. ” É uma dor que não vou superar nunca. Eu sobrevivo. Meu coração anda de muleta”.