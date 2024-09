A doença que levou Evaristo Costa a emagrecer mais de 20kg

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Evaristo Costa, 48, comentou sobre a perda de 22 quilos em três semana após ser diagnosticado com a doença de Crohn. O jornalista afirmou que já chegou a pesar 99 quilos quando estava tomando corticoide, o que causa um ganho de peso, no entanto, os médicos disseram que o remédio não fazia efeito nele. Assim que parou o uso do medicamente, emagreceu. “Às vezes as pessoas falam assim: ‘Que legal, você tá bem magrinho, barriga chapadinha’. Mas não é um emagrecimento saudável. Eu estou totalmente desregulado por dentro, estou há um ano em crise. Descobri em 2021, ela deu uma estabilizada, mas voltou”, desabafou.

Além disso, Evaristo também lamentou ter a doença. “Eu me sinto definhando. É como eu defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando”, comentou. De acordo com ele, seu corpo não consegue reter nutrientes, o que faz ele perder meio quilo por dia. O ex-âncora do Jornal Hoje também recordou da última vez que precisou internar por seu quadro de saúde ter agravado. “A última vez que eu fui internado foi por causa de uma infecção nas amígdalas que se transformou em uma sepse, porque eu estava com a imunidade no pé”, lembrou.