A doença do ator Pedro Paulo Rangel

Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, está internado desde o início de novembro no Rio para tratar doença pulmonar obstrutiva crônica. O ator deixou o CTI na segunda-feira, 14, mas segue sem previsão de alta. Vários amigos famosos têm deixado mensagens carinhosas para o ator em seu post nas redes sociais.

Pedro Paulo foi diagnosticado há duas décadas com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica que surgiu após anos sendo fumante. “Parei de fumar em 1988, no século passado. Adotei uma vida saudável, aprendi a nadar, andava na praia… E em 2002 soube que estava doente. Eu não senti a doença, eu a descobri. É traiçoeira. Quando aparece, não tem mais chance. Mas eu consigo levar a vida muito bem, desde que esteja medicado. Faço fisioterapia, atividades físicas com um personal… Se tem algo de que eu me arrependa profundamente é de ter começado a fumar. Se vejo um fumante, digo: ‘Não faça isso, espelhe-se no meu caso'”.