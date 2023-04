A difícil missão de Kamala Harris na África

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em um tour de nove dias pelo continente africano, a vice-­presidente americana Kamala Harris, 58, teve como difícil missão estreitar laços depois que as relações se deterioraram sob o governo de Donald Trump, que não pisou uma única vez no continente. Em um intervalo da agenda oficial de cumprimentos e conversas com líderes, Kamala, que tem mãe indiana e pai jamaicano, deu uma fugidinha a Gana para se encontrar com mulheres de uma ONG que incentiva o poder feminino, tema que sempre rende aplausos. Tudo, claro, cercada de fotógrafos. “Estou entusiasmada com o futuro da África, com seu impacto no resto do mundo. Quando penso que a média de idade aqui é de 19 anos e no que isso significa em termos de inovação, vejo oportunidades para o mundo inteiro”, entusiasmou-se já sob o calor de Zâmbia, pronta para voltar para casa.

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2023, edição nº 2836