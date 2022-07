A denúncia de Sebastião Salgado sobre indígenas brasileiros

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante visita à mostra Amazônia, no Museu do Amanhã, no Rio, Sebastião Salgado fala sobre a destruição da Amazônia, os povos originários e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Bulcão, criada por ele e sua mulher para contribuir com o processo de recuperação ambiental e o desenvolvimento sustentável da Mata Atlântica, em especial na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O premiado fotógrafo brasileiro estará no programa Cidades e Soluções, da GloboNews, deste domingo, 17.

“Se eu tenho uma comparação a fazer da Amazônia brasileira é dizer que a Amazônia é um paraíso. Os territórios indígenas são as partes da Amazônia melhores preservadas, eles cuidam da floresta. É um prazer trabalhar com eles, viver com eles, é um aprendizado constante… Jamais os indígenas tiveram tão ameaçados como agora, mas jamais estiveram tão organizados. Nessa exposição fazemos uma apresentação estética do bioma, damos muita informação, mas quem faz o ponto político são as lideranças indígenas que falam nessa exposição”, diz Salgado. A exposição com mais de 200 painéis fotográficos será aberta ao público na terça-feira, 19.