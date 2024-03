A curiosa ‘saidinha’ de Sam Smith após show em São Paulo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não foi desta vez que Sam Smith, 31 anos, provou da boa mesa paulistana. Depois do show que encerrou o Lollapalooza, tudo o que ele mais queria era um hambúrguer do McDonald’s, e assim foi. Às 3 da manhã, sua presença causou tamanho alvoroço na lanchonete da Avenida Paulista que quem ali estava pensou se tratar de assalto. “De repente, pararam na porta três vans da equipe dele, cheias de gente. Foi tanto tumulto que fiquei com medo”, relata o advogado João Marcos Manvailer, 26 anos. Incansável, o cantor britânico ainda emendou com uma festa no icônico Edifício Martinelli, no Centro, onde, aguardando sua vez na fila, chamava atenção ao usar saia e equilibrar-se sobre fartos saltos plataforma.

Publicado em VEJA de 29 de março de 2024, edição nº 2886