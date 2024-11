A crítica de Hailey Bieber a Billboard

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos últimos dias, a Billboard tem publicado os artistas indicados para as categorias da premiação. Neste ano, porém, a revista decidiu fazer um ranking das 25 estrelas pop mais relevantes do século. A colocação, no entanto, não agradou a todos, dentre os que se indignaram esteve Hailey Bieber, que não concordou coma posição de Justin Bieber, que ficou em oitavo lugar. “A Billboard é uma p*rra de uma piada, como sempre”, escreveu na publicação do perfil oficial da Billboard. Justin despontou como um grande ícone teen, mas ficou atrás de figuras como Kanye West, Britney Spears, Lady Gaga, Drake e Rihanna. No topo da lista ficou Taylor Swift, em segundo lugar, e Beyoncé, em primeiro.