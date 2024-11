O motivo de Rihanna não poder votar na eleição dos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rihanna vem incentivando os americanos a votarem na eleição presidencial dos Estados Unidos nesta terça-feira, 5, apesar de ter compartilhado que não pode ir às urnas escolher um candidato. Isso porque a cantora é de Barbados e, apesar de ter se mudado para o território americano em 2005, aos 17 anos, não mudou sua cidadania. Seus filhos, porém, são norte-americanos: RZA, de 2 anos, e Riot Rose, de 1 ano, de seu relacionamento com o rapper A$ap Rocky.

De maneira irônica, ela compartilhou em seu perfil no Instagram que iria usar os documentos de seus filhos para poder votar. “Ponto de vista: eu tentando entrar escondida nas urnas usando o passaporte do meu filho”, brincou. Na legenda, ela fez uma brincadeira de duplo sentido: “When protecting pussies and firing pussies can help all in one vote“, escreveu. A palavra pussie tem dois sentidos quando traduzido para o português, podendo ser tanto vagina, quando fracote. Traduzindo seria algo como: “Quando proteger vaginas e demitir um fracote pode ser feito em apenas um voto”.

O comentário de Rihanna é um apoio à candidata Kamala Harris, que teve sua campanha voltada na revogação do Roe vs Wade, que garantia o aborto legal em todos os EUA, defendendo fortemente os direitos reprodutivos das mulheres. A legislação foi revogada em 2022, medida em que o ex-presidente Donald Trump tem reivindicado o crédito por uma Suprema Corte de maioria conservadora.

