A compra de Simone Biles após conquistas olímpicas

Após brilhar nos Jogos Olímpicos de Paris com três medalhas de ouro, Simone Biles decidiu se presentear com um Mercedes-Benz G 550 2025, avaliado em 900 mil reais. A ginasta, que está construindo uma nova casa no Texas com o marido Jonathan Owens, possui uma coleção de carros de luxo que reflete seu sucesso fora das competições. Biles é dona de veículos como o Mercedes-Benz Classe G 500 e o Rolls-Royce Cullinan, um dos modelos mais caros do mercado, com um preço que pode chegar a 8,1 milhões de reais no Brasil. Além de um Range Rover Velar e um Range Rover Evoque conversível. De acordo com a Forbes, a atleta faturou cerca de 7 milhões de dólares em ganhos de mídia na França, além dos valores acumulados em competições esportivas, o que a coloca como uma das ginastas mais bem-sucedidas da história. Ela possui atualmente um patrimônio de 16 milhões de dólares.