A comparação de Alexandre Nero sobre governos Lula e Bolsonaro

O presidente Lula (PT) escolheu o Rio de Janeiro para assinar a nova Lei Rouanet. O evento chamado de “Ato pelo direito à Cultura, Novo Decreto do Fomento” acontece nesta quinta-feira, 23, no Theatro Municipal, no Centro. Alexandre Nero, 53, conversou com a coluna e deu sua opinião sobre a lei no fomento da cultura no país.

“Quem não reconhece [a importância] é uma pequena parcela que é alimentada estrategicamente por um tipo de político, porque sabe que os artistas são pessoas que mostram algumas realidades que eles não gostam que sejam mostradas. Mas é apenas um incentivo fiscal que todos os setores da sociedade têm e que a cultura também tem que ter. Assim como a industrial automobilística, a agropecuária… Todos têm que ter, a cultura também. É um fator econômico fundamental que dá empregos, que movimentam a economia, assim como qualquer lugar do mundo. Esse governo tem um olhar muito fértil para cultura, sempre teve, e sem dúvida é uma guinada. O outro (Jair Bolsonaro) assassinou mercados, empregos e esse agora está resgatando”, disse o ator, no ar em Travessia, da TV Globo, durante o Prêmio Shell de Teatro, no Rio.