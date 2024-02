A coleção de problemas de saúde de rei Charles: inchaços e lesões

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta segunda-feira, 5, o Palácio de Buckingham informou que o rei Charles III está com câncer. Ao longo da vida, o monarca enfrentou alguns problemas de saúde. No final de janeiro, ele passou por um procedimento de correção de próstata aumentada. Foi durante a internação, inclusive, que recebeu o diagnóstico da doença. Outro problema são os seus “dedos de salsicha”, um inchaço causado por retenção de líquido. O próprio rei já brincou com a aparência de suas mãos em um documentário recente. Também enfrentou uma série de lesões causadas pela prática de esportes como o polo. Em 1990, Charles quebrou o braço em dois lugares após cair de seu cavalo. Em 1998, ele quebrou uma costela, também ao cair do cavalo, durante uma caça. Naquele mesmo ano, passou por uma cirurgia para reparar a cartilagem do joelho direito. Em 2001, ficou inconsciente, novamente após cair do cavalo, em outra partida de polo e, no mesmo ano, quebrou um osso do ombro ao cair do cavalo durante uma caça.

Além de todas as quedas, em 2003, ele se lesionou instalando cercas em uma de suas propriedades e passou por uma cirurgia de hérnia. Três anos depois, removeu um tumor não canceroso do nariz. O monarca teve covid duas vezes e se recuperou rapidamente. De acordo com o jornal The Guardian, ele foi vacinado pelo menos três vezes contra a doença.