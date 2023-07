A cena trágica que tirou Johnny Massaro de ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O capítulo desta quinta-feira, 6, de Terra e Paixão retratou a morte de Daniel, interpretado por Johnny Massaro, que inaugura uma nova fase da história escrita por Walcyr Carrasco. Na cena, depois de descobrir que Irene (Gloria Pires) era prostituta e que seu pai não é Antônio (Tony Ramos), mas sim Ademir (Charles Fricks), o jovem entra em surto, dirige transtornado e acaba capotando o veículo.

O ator compartilhou fotos e vídeos de como foi a gravação da cena do acidente logo após o trecho ir ao ar. Nas imagens, ele aparece com a maquiagem de sangue falso no rosto e também um vídeo do carro capotando dentro do estúdio com um suporte giratório. “Novela é trem louco, labuta e delírio que emoldura algo do espírito coletivo. Daniel foi um sonho compartilhado, a confirmação pessoal de que é mesmo eterno o aprendizado. Aos tantos que me ensinaram nesta trajetória, alegrias e boa saúde: meu maior obrigado!”, escreveu.

