A cena final de ‘Pantanal’ que a Globo deixou de fora

Logo após pegar o quadro de sua casa e finalmente enxergar seu pai, o misterioso Velho do Rio (Osmar Prado), sobre as águas, José Leôncio (Marcos Palmeira) sofre um infarto e morre. Até aí, o público acompanhou assim as cenas finais do protagonista de Pantanal, na noite de sexta-feira, 7. Mas o que não foi ao ar é exatamente a cena subsequente, a que muitos julgaram como sequência fundamental para se compreender o desenrolar da trama. Filó (Dira Paes) chega na sala de casa e encontra o corpo do marido no sofá e se apavora. A cena foi cortada da edição final justamente porque o capítulo estava imenso, com quase duas horas de duração. Também ficou de fora a cena de Juma Marruá (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) felizes. Ainda assim, a coluna reforça: a trama de Bruno Luperi terminou de forma impecável, um primor teledramatúrgico como há muito não se via no ar, digno de prêmios.