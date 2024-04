A causa do mal-estar entre ‘Altas Horas’ e ‘Caldeirão com Mion’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um especial de Caetano Veloso e Maria Bethânia no começo do mês na TV Globo foi apenas a ponta do iceberg de problemas que existe entre duas direções de atrações: Altas Horas e Caldeirão com Mion. A equipe de Serginho Groisman, baseada em São Paulo, anda cada vez mais incomoda com a produção das tardes de sábado comandada por Marcos Mion, gravado no Rio. Uma insatisfação, aliás, que não é recente.

A relação entre os dois apresentadores nunca foi das mais amigáveis. Mion, ex-apresentador da MTV, que chegou à TV Globo em 2021, nunca foi chamado para participar do Altas Horas. A coluna soube que pauta musical da semana se tornou “secreta” no programa de Serginho, que não quer vazamento precipitado e correr o risco de ter que trocar os roteiros. As produções de auditório da TV Globo utilizam um programa da intranet compartilhado entre elas, para que se avise quem está convidado a participações musicais e entrevistas, a fim de evitar que se repita o mesmo nome em curto intervalo de tempo. Mais você, Encontro e The Masked Singer também utilizam a plataforma. Exemplo: se o Encontro convidar Caetano para o sofá de Patrícia Poeta, o Mais você não pode chamá-lo num intervalo de um mês – salvo exceções, dependendo do assunto em voga.

Um dos imbróglios mais conhecidos internamente foi com o convite ao cantor Daniel, que esteve no Caldeirão em novembro, e só no mês seguinte pode pisar no Altas Horas. Ele, aliás, estava cotado para este formato de homenagens em ambos os programas.

Nos últimos meses, essas homenagens feitas no palco de Serginho foram de nomes como: Alcione, Rita Lee, Paralamas do Sucesso, Sandy e Júnior, cantores da década de 1980, Xuxa, Chitãozinho e Xororó, Milton Nascimento. É uma marca da atração este clima de nostalgia dado às noites de sábado na Globo. Só que Mion começou a levar ao ar a mesma proposta de musicais (o que inclui pocket show com banda e plateia repleta de convidados famosos). Já passaram por lá, em igual formato, nomes como Djavan, Fábio Jr., Simone e, mais recentemente, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Djavan era um dos que a equipe de Serginho sondava levar a seu palco; tal como Fábio Jr., figurinha constante nas noites de sábado na emissora, foi cogitado numa reunião de pauta recente.

A ida de Bethânia e Caetano selou de vez o amargor que existe entre as produções. Não que os irmãos estivessem confirmados na “concorrência”, mas a ótima repercussão deles no palco de Mion entornou o caldo nos bastidores. De uma coisa o público já sabe: é muita homenagem musical para um só sábado. Não há quem aguente.