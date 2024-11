A ‘carta de demissão’ de Donald Trump ao Mc Donald’s

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Donald Trump Jr, filho do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em seu Instagram uma carta de demissão do pai direcionada ao Mc Donald’s. A mensagem brinca com uma ação feita pelo então candidato republicano durante sua campanha, quando ele passou um dia servindo clientes em uma unidade da rede de fast food na Pensilvânia. Na carta, ele agradece a oportunidade de ter feito parte da “icônica” marca norte-americana e diz que teve uma experiência inestimável.

“Durante a minha gestão aqui, aproveitei a oportunidade para servir os nossos clientes e contribuir para o ambiente acelerado deste estabelecimento. Desde preparar hambúrgueres até fazer batatas fritas e gerenciar o drive-thru. Aprendi um pouco sobre o negócio de restaurantes e o valor do trabalho duro (…) Sou grato pela pelas habilidades que desenvolvi, que acredito que me servirão bem em empreendimentos futuros”, diz a mensagem escrita em uma imagem. No texto, ele ainda “se oferece” para treinar o substituto: “para ajudar a manter os altos padrões do serviço no local”.

Vale lembrar que logo depois da ação realizada por Trump, o Mc Donald’s informou, em um comunicado interno, que não endossa candidatos para cargos eletivos. “Não somos vermelhos ou azuis — somos dourados”, disse. Na visita, o empresário vestiu um avental e serviu lanches, inclusive a uma brasileira que pediu ao republicano para não deixar “os Estados Unidos se transformarem no Brasil”.