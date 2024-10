A atitude do McDonald’s após ato de campanha de Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O McDonald’s afirmou que não teve relação com o ato de campanha de Donald Trump em uma unidade da rede de fast food na Pensilvânia, nos Estados Unidos, no último fim de semana. Em um comunicado interno, a empresa disse que não endossa candidatos para cargos efetivos. “Isso continua sendo verdade nesta corrida para o próximo presidente. Não somos vermelhos ou azuis – somos dourados”, informou. Por operar em modelo de franquia, o McDonald’s dá liberdade para que as unidades convidem políticos.

Na visita, Trump vestiu um avental e serviu os lanches em um drive thru. Um dos momentos registrados foi quando uma brasileira pediu para o ex-presidente dos Estados Unidos não deixar que o país “se transforme no Brasil”. A fala da repercutiu e rendeu elogios do ex-presidente Jair Bolsonaro à brasileira.