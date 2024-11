Quem é o ‘sósia’ brasileiro de Donald Trump ligado ao clã Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fiel escudeiro da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o maquiador e influencer Agustin Fernandez, de 33 anos, nunca escondeu que segue a cartilha política do clã do ex-presidente. Enquanto Jair Bolsonaro (PL) foi às redes sociais comemorar a vitória de Donald Trump, anunciado como o presidente eleito dos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira, 6, a quem chamou de “um verdadeiro guerreiro”, Fernandez foi mais além. Recorrendo a uma farta cabeleira loira postiça, realçada por um generoso topete à la Trump, o maquiador uruguaio, que vive no Brasil há 14 anos, homenageou o futuro ocupante da Casa Branca aparecendo em sua conta no Instagram como seu ‘sósia’.

Para ficar parecido com o ídolo americano na foto postada, Fernandez, que acompanhou às eleições americanas da Califórnia, onde está na casa de uma amiga, teve uma ajudinha extra. “Fiz aquela imagem recorrendo à Inteligência Artifical”, contou a VEJA. No post, Fernandez, que tem um centro de distribuição da sua marca on-line de maquiagens e perfumes em Orlando, na Flórida, escreveu: “Viva o capitalismo”. Na sequência, aproveitou para atacar a candidata democrata derrotada, Kamala Harris. “Não aguento mais abrir o Instagram e ver aquela deslumbrada, cafona, vulgar que não sabe nem falar…”, disparou o maquiador. No carrossel da postagem em que surge como um Trump fake, ele ainda publicou uma foto do presidente americano eleito, que ocupará a Casa Branca pela segunda vez, ao lado de Bolsonaro, ambos segurando produtos da sua loja.

Fernandez ficou conhecido como o confidente e conselheiro de Michelle Bolsonaro e, durante o tempo em que ela ocupou o Palácio Alvorada ao lado do marido, batia ponto ali com frequência. Foi nos salões da residência oficial da presidência, por exemplo, que Fernandez ganhou da ex-primeira-dama uma festa de aniversário na ocasião em que completou 29 anos. Com “uns 70% da sua clientela de bolsonaristas”, como calcula, o maquiador continua ligadíssimo ao clã. Quando Bolsonaro se refugiou nos Estados Unidos, após a vitória de Lula nas urnas em 2022, ele encontrou-se com o ex-presidente naquele país.

Além de postagem em que aparece como ‘sósia” de Trump, Fernandez, como todo o clã Bolsonaro, integrava o coro da torcida pelo candidato do Partido Republicano. Em seus stories, ele também aparece com um adesivo colado na testa com a frase “I’ll be back” (Eu voltarei) e balançando bandeirinhas da campanha de Trump.