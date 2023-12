A bola fora de Pitty ao criticar Beyoncé no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Beyoncé esteve no Brasil na noite de 21 de dezembro. A artista participou, de surpresa, de um evento em Salvador (BA) para a divulgação do seu novo documentário: Renaissance: A Film by Beyoncé. Na terça-feira, 27, Pitty causou controvérsia no X (antigo Twitter) ao comentar sobre a passagem da cantora norte-americana no país. “(…) e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timing tá fod*”, escreveu.

Ao sugerir que Beyoncé veio ao Brasil em um momento errado para fazer caridade, fãs da cantora começaram a rebater a roqueira na rede social. Diante da repercussão, a brasileira apagou a postagem e, na sequência, faz uma outra publicação para promover uma reflexão sobre o assunto. “No mais, um detox de redes aqui e desejo de espaços onde a gente possa realmente se conectar para debater, conversar, evoluir sem tacar hate ou ironia. Conversas difíceis fazem parte da vida. A vida não é um meme. Ser leve não é ser leviano. Amo vocês, cuidem-se e até já”, escreveu Pitty.