A bajulação em torno de Tati Machado na programação da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De uma hora para outra, a comentarista de reality show Tati Machado se tornou figurinha repetida em tudo que é programa da TV Globo. Vai do Encontro ao Mais você, dominando as manhãs da emissora ao repetir o mesmo texto sobre os bastidores do BBB. Como se não bastasse, não dá descanso ao telespectador ao aparecer rodopiando no palco do Domingão com Huck.

Seu inconteste carisma, entretanto, é colocado à prova quando desafiada a dançar em grupo na Dança dos famosos. A julgar pelo que se viu neste domingo, 31, não merecia todos aqueles aplausos e bajulações. E não é só a torcida dos demais famosos na competição que tem percebido isso. Os participantes passaram a reclamar de tamanha exposição que só a favorece. A regra é clara: quem se sobressai se lasca. Xii…

A Tati Machado é muito boa, mas a apresentação do grupo não merecia 10 não.. #Domingao #DançaDosFamosos pic.twitter.com/Mt65YyJOg6 — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) March 31, 2024

Torcendo contra esse grupo da Tati machado e MC Daniel por motivos de ranço pic.twitter.com/6RmaIgK4kQ — letal (@andionand) March 31, 2024

Continua após a publicidade

O grupo da Tati Machado na dança dos famosos só tem um peso de ser ótimo por conta da própria Tati Machado #DancaDosFamosos — laerte (@brenolaerte) March 31, 2024

Os jurados do dança com o grupo da Tati Machado… #Domingao #DançaDosFamosos pic.twitter.com/9t2oFJVcUB — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) March 31, 2024