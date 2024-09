A atração nacional que quase tirou Ed Sheeran do topo no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante a quarta noite do festival, foram trafegados 24 terabytes (TB) de dados pelos clientes da operadora TIM na Cidade do Rock, o equivalente a 72 mil horas de exibição de vídeos, ou aproximadamente 8 anos ininterruptamente apenas em uma noite. Mais de 40% do volume total de dados ocorreu na rede 5G.

O show do britânico Ed Sheeran, atração principal da noite, alcançou a marca de 748 GB de movimentação no tráfego de dados, sendo o pico de conexões, downloads e uploads durante a música de abertura, “Castle on The Hill”. Uma surpresa é que o show do Ferrugem, primeiro show de pagode no Palco Sunset no Rock in Rio, ficou apenas 8% abaixo do show mais conectado .

A maior concentração do volume de dados da noite nos palcos foi registrado no Palco Mundo, com 5TB, superando outros espaços como o Palco Sunset, onde se apresentaram, além de Ferrugem, nomes como Will Smith e Gloria Groove.

Os números são resultados do reforço da TIM em conectividade. Como patrocinadora oficial do Rock in Rio pelo segundo ano consecutivo, a operadora triplicou o número de antenas 5G na Cidade do Rock, reafirmando o seu compromisso em promover experiências inesquecíveis no maior festival de música e entretenimento do mundo.

