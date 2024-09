O espaço do Rock in Rio onde famosos e anônimos dividem o mesmo degrau

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sasha Meneguel, Yasmin Brunet, Regiane Alves, Bruna Marquezine… Há um lugar do Rock in Rio que os famosos não andam com seguranças nem precisam fugir do assédio dos fãs. Na área vip, eles se misturam aos milhares de anônimos para curtir seus shows preferidos. A verdade é que a maioria está ali para ser visto, dar entrevistas e mostrar que foi convidada. Com buffet liberado preparado pela chef Morena Leite, open bar, apresentação de piano e uma vista privilegiada do palco Mundo, a arena de toldo branca armada no gramado é o local mais disputado do Parque Olímpico. O ingresso custa em média 3 mil reais por noite para os que desejam usufruir toda essa mordomia. É para lá que as celebridades – além de empresários e políticos – se encaminham após perambularem pelos estandes de patrocinadores atrás de merchans. A coluna GENTE mostra em vídeo os detalhes do espaço e explica as diferenças entre o “vipão” e o “vipinho”. Assista.