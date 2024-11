A atitude de Richard Gere que chocou apresentadora em entrevista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Richard Gere chocou a apresentadora do programa matinal Today, Savannah Guthrie, ao mostrar o dedo do meio ao vivo. Na ocasião, o ator que vai estreiar em The Agency, estava assistindo o trailer da série, no entanto, a parte final do clipe que aparecia o personagem fazendo o gesto foi cortada. “Você fez um gesto obsceno em um programa matinal familiar”, reclamou a apresentadora, que em seguida confirmou o corte. “Isso estava no clipe, mas nós contamos essa parte”. A situação deixou Savannah irritada, já que no dia anterior Cher esteve no programa e falou um palavrão. “Eu vi isso, mas não fazia nenhum sentido sem o gesto”, Gere disse em uma tentativa de se desculpar.