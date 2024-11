O valor da mansão que Richard Gere vendeu nos Estados Unidos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após anunciar que está de mudança para a Espanha, Richard Gere, 75 anos, vendeu sua mansão em New Canaan, Connecticut, nos Estados Unidos, por 10,7 milhões de dólares, o equivalente a 62 milhões de reais. Construída em 1938 e adquirida pelo ator em 2022, a propriedade tem 11 banheiros, uma casa com três quartos de hóspedes, uma piscina e vários jardins espalhados pela área de 13 hectares.

A estrela do filme Uma Linda Mulher (1990) já havia expressado o desejo de se mudar para a Espanha com a mulher, Alejandra Silva, 41, e seus dois filhos, Alexander, 5, e James, 4. Há alguns meses, Gere falou em uma entrevista que seria bom para Alejandra, nascida no país, ficar próxima da sua família, amigos e cultura. “Ela foi muito generosa em viver seis anos no meu mundo. Então, é justo que eu lhe dê, pelo menos, mais seis vivendo no dela”, disse o ator à Vanity Fair Espanha, em abril.