Cher revela que ex-marido, Sonny Bono, planejou matá-la

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cher, 78, compartilhou momentos turbulentos na reta final de seu casamento com Sonny Bono (1935 – 1998), inclusive que ele chegou a planejar matá-la no quarto de um hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os relatos estão na autobiografia intitulada Cher: A Biografia – Parte Um. No livro, a artista relata que Sonny era uma pessoa supercontroladora, que administrava diversos aspectos de sua vida, do profissional ao pessoal. Ele a teria proibido de usar perfumes, por exemplo.

Em outubro de 1972, conforme a autobiografia da artista, ela havia pedido um tempo no casamento e admitido ao marido que queria se relacionar com um integrante de sua banda. Ela alega que precisou falar isso porque Bonno não ouvia seus pedidos anteriores para acabar a relação e também conta que ele a traiu diversas vezes. O produtor teria permitido que a cantora se relacionasse com o guitarrista da banda, mas depois confessou que pensou em matá-la. “Depois que você saiu com o Bill naquela noite no hotel, pensei seriamente em jogá-la da nossa varanda”, teria dito Bono, em trecho publicado pelo site Page Six.

“Ele me disse que alegaria ‘insanidade mental’, como Spade Cooley, e que ele ficaria sete anos preso até que o libertassem. Em seguida, ele falou que escreveria um livro e teria seu próprio show. Estava tonta de solidão. Vi o quão fácil seria ultrapassar o limite e simplesmente desaparecer. Não acredito nem por um minuto que ele realmente me empurraria da varanda, mas tenho certeza que isso passou por sua mente”, relata no livro. Os dois foram casados de 1964 a 1975 e tiveram Chaz Bono, 55.