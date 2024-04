A atitude de Britney Spears após acordo judicial com o pai

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Britney Spears encerrou a disputa judicial com o pai, Jamie Spears, ao assinar um acordo na última sexta-feira, 26. Ela teve que pagar 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais, em um acordo sobre os honorários legais envolvendo o processo de encerramento de sua tutela. Após a decisão, ela desabafou nas redes sociais.

“Minha família me machucou. Não há justiça e provavelmente nunca haverá! As pessoas que sentaram e não fizeram absolutamente nada quando eles fizeram aquilo por quatro meses estão de boa. Da maneira como fui criada, sempre me ensinaram a diferença entre o certo e o errado, mas as duas pessoas que me educaram dessa forma me machucaram. Eu sou tão sortuda por estar aqui! É engraçado porque até hoje eu não falei com eles cara a cara! Eu mando mensagens pelo Instagram, mas honestamente acredito que não seria seguro se eu fosse falar pessoalmente com eles. A criança em mim sabe que eles ficariam destruídos e é basicamente isso. Sinto falta da minha casa em Louisiana e gostaria de poder visitar, mas eles tiraram tudo”, escreveu. Mais tarde, a artista deletou a publicação e desativou a conta no Instagram.