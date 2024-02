A alfinetada de Anitta a quem reclama do uso de playback

Inspirado no Super Bowl, a final do futebol americano em que artistas capazes de mover multidões se apresentam no intervalo, a Liga das Escolas de Samba resolveu dar à Sapucaí uma aura pop durante o desfile das campeãs. Não saiu como esperado. Perto da grandeza da folia momesca, a performance de Anitta, 30 anos, ganhou ares de passarela de moda, com a cantora caminhando sobre um tapete vermelho, enquanto entoava clássicos populares como “Alguém me avisou” e “Não deixe o samba morrer”. Nem a escolta de Alcione, 76, e Zeca Pagodinho, 65, foi capaz de inibir as vaias vindas da arquibancada, com os espectadores desconfiados — com razão — do uso de playback. “Foi uma decisão da organização. Para me ouvir cantar, basta vir a um show meu, mas também vão achar que é dublagem porque minha voz é um veludo”, desabafou a diva, que precisou disfarçar o incômodo com o figurino. Nos longos onze minutos de percurso, a parte de cima soltou-se, o que obrigou a funkeira-carnavalesca a segurá-lo durante quase todo o trajeto.

Publicado em VEJA de 23 de fevereiro de 2024, edição nº 2881