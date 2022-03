SPAGHETTI ALLA CARBONARA

RENDE 4 PORÇÕES

INGREDIENTES

.320 g de spaghetti de grano duro n. 5

.150 g de pancetta

.20 ml de azeite extravirgem de oliva

.150 g de queijo pecorino

.70 g de queijo grana padano

.8 ovos caipiras fresquíssimos

.Pimenta-do-reino moída na hora a gosto

.Sal grosso (para a água da massa)

.Grãos de pimenta-do-reino (para a decoração)

PREPARO

1. Corte a pancetta em cubos de 1/2 cm e doure-os no azeite, cuidando para não secarem. Apague o fogo e reserve.

2. Rale os queijos e coloque-os em uma tigela funda. Adicione 4 gemas, 4 ovos inteiros e uma generosa quantidade de pimenta-do-reino. Misture tudo até obter um molho cremoso e liso.

3. Leve ao fogo uma panela com água (a proporção ideal é 2 litros de água para cada 100g de massa e 10 g de sal grosso para cada litro de água). Assim que a água ferver, coloque o sal e em seguida a massa. Escorra-a após 11 minutos, reservando uma xícara da água do cozimento.

4. Despeje a massa (com a água reservada) na frigideira, com a pancetta, leve ao fogo e misture até a água evaporar completamente.

5. Retire a frigideira do fogo e coloque sobre a massa o molho de queijo e ovos, misturando para que o queijo fique bem incorporado à massa. A ação deve ser rápida, para evitar que os ovos cozinhem. Não é necessário colocar sal.

6. Se desejar, polvilhe mais um pouco de pimenta-do-reino, decore com os grãos de pimenta e sirva imediatamente.

Receita preparada pelo chef romano Marco Renzetti, em São Paulo, SP

Conheça a história do prato.