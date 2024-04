Pesquisa indica força da chapa Tarcísio e Michelle

Thomas Traumann é jornalista e consultor de risco político. Foi ministro de Comunicação Social e autor dos livros 'O Pior Emprego do Mundo' (sobre ministros da Fazenda) e 'Biografia do Abismo' (sobre polarização política, em parceria com Felipe Nunes)

O principal achado na pesquisa Genial/Quaest é o potencial de votos de Tarcísio de Freitas e Michelle Bolsonaro nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, estados escolhidos para a sondagem por terem governadores pré-candidatos a presidente. Os números indicam que uma chapa juntando os dois nomes é a opção mais competitiva para enfrentar a reeleição de Lula em 2026.

Respondendo à pergunta “em quem você poderia votar para presidente?”, Tarcísio tem o maior potencial de votos em São Paulo (49%), à frente do próprio Jair Bolsonaro (38%), e mais de 20% em Minas, Paraná e Goiás. Michelle chega a 41% no Paraná (empatada com o marido, com 50%), tem 39% em Goiás e perto de 30% em São Paulo e Minas. Os outros três pré-candidatos pesquisados —Romeu Zema, Ratinho e Ronaldo Caiado — só se destacam em seus respectivos Estados e são desconhecidos amplamente fora de suas divisas. Três de cada cinco paulistas não sabem quem é o governador de Minas Gerais.

O segundo principal achado da Genial/Quaest é que o desespero do Palácio do Planalto com a queda de popularidade de Lula é exagerado. O potencial de votos de Lula nos quatros estados é alto: 43% em São Paulo, 47% em Minas Gerais, 43% em Goiás e 39% no Paraná e supera Jair Bolsonaro nos dois primeiros Estados. Parafraseando Mark Twain, a notícia da morte do lulismo foi superestimada.