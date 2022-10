Lula e Bolsonaro disputam de 5 a 11 pontos percentuais

As cinco primeiras pesquisas de segundo turno divulgadas nesta semana concordam que Lula está à frente, mas que a distância de Bolsonaro nunca foi tão curta. Mais do que os números brutos de intenção de voto, uma forma de observar o que se passa é analisar os votos em disputa (a soma dos que eleitores que se dizem indecisos mais os que pretendem votar branco ou nulo).

Compare:

IPEC/TvGlobo

Vantagem pró-Lula: 9 pontos percentuais

Votos em disputa: 6 pp

PoderData/Poder360

Vantagem pró-Lula: 4 pp

Votos em disputa: 6 pp

Genial/Quaest

Vantagem pró-Lula: 7 pp

Votos em disputa: 11 pp

Futura/Modal

Vantagem pró-Lula: 3 pp

Votos em disputa: 5 pp

Datafolha/TvGlobo

Vantagem pró-Lula: 5 pp

Votos em disputa: 8 pp

A distância entre Lula e Bolsonaro é significativamente menor do que nas simulações feitas no mês passado. Isso é natural, uma vez que antes a pergunta tratava de uma hipótese, agora de um fato. A segunda questão é que os apoios e movimentos feitos ao longo desta semana não afetaram ainda a decisão dos eleitores. Com as margens de erro de 2 pontos percentuais, há um clima de empate nas pesquisas do PoderData, Futura e Datafolha.

Onde as pesquisas discordam é no espaço de crescimento de Bolsonaro. Para o IPEC, a vantagem de Lula é superior aos indecisos, brancos e nulos. PoderData, Futura e Datafolha mostram que Bolsonaro precisa conquistar de 60% a 75% dos eleitores em disputa, mas não é impossível. Na Quaest, o jogo está mais aberto.

Os resultados completos das pesquisas

IPEC/TvGlobo

Lula: 51%

Bolsonaro: 43%

Brancos e nulos: 4%

Indecisos:2 %

PoderData/Poder360

Lula: 48%

Bolsonaro: 44%

Brancos e nulos: 6%

Indecisos: 2%

Genial/Quaest

Lula: 48%

Bolsonaro: 41%

Brancos e nulos: 4%

Indecisos: 7%

Futura/Modal

Lula: 49%

Bolsonaro: 46%

Brancos e nulos: 1%

Indecisos: 4%

Datafolha/TvGlobo

Lula: 49 %

Bolsonaro: 44 %

Brancos e nulos: 6%

Indecisos: 2%

