Galípolo só assume em agosto

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o auditor Ailton Aquino não devem participar da próxima reunião do Copom de 20 e 21 de junho. Há um consenso na Fazenda de que Galípolo é indispensável para as negociações para a aprovação do novo arcabouço fiscal, que deve ir à votação na Câmara e no Senado ao longo de junho, e que é necessário um período de transição para o seu substituto, Dario Durigan.

O mais provável é que tanto Galípolo quanto Aquino só sejam sabatinados e aprovados a tempo da reunião do Copom de 1 e 2 de agosto. Por coincidência, de acordo com pesquisa recente da Genial/Quaest, 34% dos executivos do mercado acreditam que os cortes na Selic iniciem na reunião de agosto – o maior índice do levantamento.

Fernando Haddad viaja nesta quinta-feira para a China, a pedido de Lula, para tentar obter do banco do Brics alguma linha de crédito para a Argentina. Na sua ausência, Galípolo vai assumir o ministério.

