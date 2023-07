Xuxa revela o que mais desejava no reencontro com Marlene Mattos

Xuxa Meneghel ainda processa o reencontro que teve com Marlene Mattos, sua ex-empresária, para o Xuxa, O Documentário, disponível no Globoplay. Durante participação do Domingão com Huck deste domingo, 23, a apresentadora falou mais uma vez da relação abusiva que viva com a antiga parceira e revelou seu verdadeiro desejo em relação à conversa com Marlene após as duas passarem quase 20 anos rompidas. “Gostaria que quando eu sentasse ali ela falasse: ‘Me desculpa’. Ela inclusive falou para o Pedro Bial: ‘Não vou lá para pedir desculpa’. Mas eu queria de alguma maneira que ela falasse. Talvez com o olhar, ou dizer ‘eu mudei’. Cara, com minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, 50 e 60 era outra. E a gente tem que pedir desculpa quando a gente erra”, explicou a eterna rainha dos baixinhos.

Xuxa comenta sobre o reencontro com Marlene Mattos: "Foi decepcionante" #Domingão pic.twitter.com/pfbELw7HHS — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 23, 2023

No programa de Luciano Huck, Xuxa também reafirmou que hoje entende a relação tóxica que vivia com Marlene, mas que os sinais não eram óbvios quando ela era mais jovem. “Só queria deixar claro para vocês que as minhas escolhas não foram: ‘Escolhi essa pessoa que me chicoteava’. Mas depois era isso o que eu tinha. E gostaria também de deixar claro uma coisa: as pessoas mudam. Eu mudei muito desde o início. Acho que se tiver uma pessoa hoje que fale o que ela falava, que faz o que ela fazia, eu não ia aceitar. Não vou aceitar e não tem como aceitar. Só que eu vi uma pessoa que não mudou. Peguei uma pessoa com uma cabeça e estava com uma outra que dizia: ‘Quero que você morra cedo, quero que você fale assim, quero que você ande assim, quero que você não namore, a não ser que o cara tenha dinheiro’. Tudo isso eu vivi e convivi”, ressaltou.