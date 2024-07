‘Xógum’: Saiba mais sobre a série que dominou as indicações ao Emmy 2024

Série que recebeu mais indicações ao Emmy 2024, cuja lista de nomeações foi divulgada nesta quarta-feira, 17, a espetacular Xógum: A Gloriosa Saga do Japão narra uma dramática guerra de territórios em um período do Japão feudal. A trama recebeu 25 indicações, incluindo série limitada, melhor série de drama, melhor ator e atriz em série dramática — para Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, que receberam suas primeiras nomeações na história –, além de melhor ator coadjuvante em série dramática (Tadanobu Asano e Takehiro Hira), melhor ator convidado em série dramática (Néstor Carbonell), roteiro, direção (Frederick E.O. Toye), design de produção, produção de elenco, fotografia, figurino, edição, maquiagem e cabelo, design de título e trilha sonora original.

A série é uma adaptação do romance best-seller de James Clavell, que narra a jornada do marinheiro inglês Jack Blackthrone (interpretado por Cosmo Jarvis), que naufraga no Japão e cai no centro de uma grande disputa de territórios entre famílias japonesas, com direito a vários conflitos políticos e armamentistas e uma verdadeira guerra civil. Para sobreviver, ele é usado como um peão pelo líder Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada), que tenta chegar ao topo da cadeia governante, ou Xógum.

De uma safra de produções de Hollywood que exploram melhor o Oriente, a trama explora o universo de samurais e gueixas no século XVII, abordando como o país era dividido politica e religiosamente em uma época de grandes navegações e disputa territorial. Xógum ainda tem como trunfo a correção histórica em relação à adaptação lançada em 1980, que contava com Richard Chamberlain e Toshirô Mifune e abusava dos estereótipos e da cafonice. A produção da FX traz um retrato mais fiel do período feudal dos séculos XVI e XVII. A abordagem do drama com Hiroyuki Sanada e Cosmo Jarvis é tão respeitosa que arrancou elogios até da imprensa japonesa.

