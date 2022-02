Ucrânia x Rússia: 5 produções que ajudam a entender o conflito

Na madrugada dessa quinta-feira, 24, a Rússia iniciou um ataque a Ucrânia por terra, mar e ar depois de semanas de tensão entre os países. A investida, chamada por Putin de “operação militar especial”, é um dos maiores ataques de um Estado contra outro na Europa desde a II Guerra Mundial, gerando preocupação quanto à dimensão do confronto. A animosidade entre os vizinhos, no entanto, não é de hoje: remonta aos tempos de União Soviética e se intensificou a partir de 2014, quando protestos que reivindicavam uma maior aproximação com a Europa e afastamento da Rússia se espalharam pela Ucrânia por três meses. Para ajudar a entender o conflito, VEJA reuniu cinco produções que abordam o tema. Confira:

Winter on Fire (2015)

Onde: Netflix

Produzido pela Netflix, o documentário indicado ao Oscar acompanha as manifestações que tomaram as ruas de Kiev entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014. Na ocasião, os manifestantes pediam uma maior integração do país com a Europa e um afastamento da Rússia, além da renúncia do então presidente Viktor Yanukovytch, que rejeitou acordo com a União Europeia. Os conflitos acabaram com a queda de Yanukovytch e o avanço da disputa separatista na Crimeia.

Guerra de um Franco-Atirador (2018)

Onde: Prime Video

Um dos alvos do ataque dessa madrugada foi a região de Donbass, área do Leste ucraniano onde soldados do exército nacional e separatistas pró-Rússia travam uma guerra civil desde 2014. O documentário de Olya Schechter gerou controvérsia por acompanhar o conflito a partir da ótica de um soldado do exército separatista, mas a produção dá acesso inédito à linha de frente da disputa em Donbass.

Continua após a publicidade

Donbass (2018)

Onde: Mubi

Dirigido pelo ucraniano Sergei Loznitsa, o filme usa a sátira para dissecar os conflitos na região de Donbass, traçando uma narrativa anti-guerra que explora a ganância humana da disputa. O longa também se debruça sobre a máquina de propaganda russa – que incita o sentimento anti-ucraniano e o separatismo na região.

A Sombra de Stalin (2019)

Onde: Netflix

Para além do ataque dessa quarta-feira, 24, e dos conflitos separatistas, a tensão entre Ucrânia e Rússia é fruto de uma animosidade antiga entre os dois países, marcada pelo domínio russo sobre a Ucrânia durante os tempos da extinta União Soviética. Dirigido pela polonesa Agnieszka Holland, indicada ao Oscar três vezes por longas sobre o Holocausto, o filme retrata a saga do jornalista Gareth Jones, o primeiro a revelar os horrores do chamado “holomodor”, período em que as políticas econômicas de Stalin – principalmente a requisição compulsória de alimentos – levaram cerca de 5 milhões de ucranianos à morte de fome.

Homeward (2019)

Onde: Mubi

Sensível e tocante, o filme de Nariman Aliev é um drama que traz a tensão entre Rússia e Ucrânia como pano de fundo. Depois de perder o filho mais velho no conflito com os russos, Mustafa (Akhtem Seitablayev) e o filho mais novo encaram uma viagem para levar o corpo do garoto à sua terra natal, a Crimeia, região ucraniana sob ocupação russa desde 2014. No caminho, o laço entre os dois se fortalece, e as diferenças culturais da região são expostas.