Tom Holland revela luta contra alcoolismo e colapso mental com personagem

Prestes a estrear a minissérie Entre Estranhos, que chega a Apple TV+ em 9 de junho, Tom Holland revelou que a trama, livremente inspirada em Billy Milligan, criminoso real diagnosticado com transtorno dissociativo de identidade, mexeu com a sua mente. “Eu estava me vendo no personagem”, disse ao programa Entertainment Weekly. “Lembro-me de ter um pequeno colapso em casa e pensar: ‘Vou raspar a cabeça. Preciso raspar a cabeça porque preciso me livrar desse personagem'”, continuou ele, que acabou não seguindo adiante com a mudança por causa das gravações.

A entrevista cita ainda que Holland está sóbrio há um ano e quatro meses, mas não dá detalhes sobre o vício do ator de 26 anos. Em 2020, ele chegou a dizer que estava bebendo demais na quarentena e “brincou” que tentou parar com o álcool por uma semana, mas Ryan Reynolds estragou seus planos o presenteando com uma garrafa de Gin. Sua visão sobre a saúde mental, no entanto, teria mudado por causa da série da Apple. Segundo Holland, falar com psiquiatras sobre “as lutas” de Danny e Billy foi algo informativo para a sua vida e o ajudou a “reconhecer gatilhos” que o estressam, como as mídias sociais. “Espero que as pessoas se sintam educadas sobre os poderes da saúde mental, as dificuldades e nossas incríveis habilidades de sobrevivência”, disse ele.

Criada pelo vencedor do Oscar Akiva Goldsman, de Uma Mente Brilhante, a produção, descrita por Holland como “uma visão sobre o poder da mente humana” e “as maneiras que lidamos com o trauma”, é uma ficção livremente inspirada na história de Billy Milligan, preso nos anos 70 acusado de uma série de crimes violentos. Na série, a história do personagem vivido por Holland, Danny Sullivan, é narrada em paralelo com as entrevistas com a interrogadora, trazendo à tona mistérios do passado e reviravoltas instigantes.

Confira o trailer: