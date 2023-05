Tom Holland brilha em trailer de ‘Entre Estranhos’, aposta da Apple TV+

A Apple TV+ liberou nesta quarta-feira, 10, o primeiro trailer de Entre Estranhos, minissérie produzida e estrelada por Tom Holland que lança os três primeiros episódios na plataforma no dia 9 de junho. No vídeo intenso, Danny Sullivan, personagem vivido por Holland, é preso acusado de envolvimento em um tiroteio. O rapaz aparece atormentado durante uma série de interrogatórios com a investigadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried), que tenta desvendar o mistério

Criada pelo vencedor do Oscar Akiva Goldsman, de Uma Mente Brilhante, a produção é uma ficção livremente inspirada na história do criminoso Billy Milligan, preso nos anos 70, acusado de uma série de crimes violentos. Na série, a história do personagem vivido por Holland é narrada em paralelo com as entrevistas com a interrogadora, trazendo à tona mistérios do passado e reviravoltas instigantes.

Confira: