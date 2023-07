Stenio Garcia publica vídeo em hospital e agradece apoio dos fãs

Internado desde sábado, 1º, Stenio Garcia publicou um vídeo em seu Instagram nesta terça-feira, 4. Do hospital, o ator de 91 anos agradece às orações e manda um beijo para os fãs. Ele foi internado em um hospital no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com quadro de septicemia aguda — uma infecção generalizada no sangue provocada por bactéria. “Quero agradecer a todos que estão em oração por mim e logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre”, escreveu na legenda.

Garcia passou por uma série de exames no domingo. Acompanhado da esposa, Mari Saade, o ator está sendo medicado, e encontra-se em quadro estável. Recentemente, o veterano ganhou os holofotes pela harmonização facial que modificou seu rosto.

