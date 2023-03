‘Sombra e Ossos’: entenda o universo complexo do hit da Netflix

Sombra e Ossos mal retornou à Neflix com sua segunda temporada e já lidera o ranking das produções mais assistidas da plataforma. Baseada na trilogia homônima e na duologia Six of Crows, de Leigh Bardugo, a trama de fantasia mistura culturas e conflitos de inspiração histórica, além de mitologia própria. Confira um guia do que é preciso saber sobre o universo fantástico de Sombra e Ossos para não se perder durante a maratona:

Os grishas

No mundo criado por Leigh Bargudo, os grishas são pessoas que têm habilidades especiais pautadas na manipulação de matéria e energia — a chamada Pequena Ciência. Eles são divididos em classes, de acordo com a natureza de seus poderes, e podem ser identificados pela cor de suas vestes. Os Corporalki, representantes da Ordem dos Vivos e dos Mortos, estão no topo da hierarquia grisha. Usam a cor vermelha e são capazes de manipular o corpo humano — Sangradores controlam sobretudo o pulso e coração, enquanto os Curandeiros restauram órgãos e outras partes do corpo. Em seguida estão os Etherealki, ou a Ordem dos Invocadores, que manejam os elementos da natureza e vestem azul. São eles os Infernais, os Aeros e os Hidros, que brincam com fogo, ar e água, respectivamente. Alguns grishas com poderes raros também entram, tecnicamente, nessa categoria, como os Conjuradores da Sombra (como o General Kirigan, personagem de Ben Barnes) e do Sol. Por último, estão os Materialki, da Ordem dos Fabricantes, que usam a cor roxa. Os Durastes conseguem manipular a matéria sólida a nível molecular, enquanto os Alquimistas mexem com químicos, dentre pós e gases.

A Dobra das Sombras

Aspecto central da trama na primeira temporada, trata-se de uma faixa sombria de terra povoada por monstros que foi imposta por um antigo grisha ultra-poderoso e dividiu o território de Ravka ao meio. Chegar ao outro lado é um desafio que tomou inúmeras vidas ao longo do tempo, mas uma lenda promete que apenas o surgimento de um Conjurador do Sol (que se revela ser a protagonista, Alina Starkov) irá libertar o país. Outro efeito da Dobra foi o isolamento da porção leste, que, embora habitada pelo rei e sua corte, ficou isolada do litoral e estagnou. Do outro lado, um oeste de economia mais desenvolvida planeja uma revolução.

O mapa e os povos

Para as histórias do apelidado “grishaverso”, a autora criou um mapa próprio (imagem abaixo) dividido em nações fictícias inspiradas no mundo real — as influências abarcam desde elementos culturais, como língua e arquitetura, até a aparência da população majoritária de cada local. Ravka reflete a Rússia czarista dos anos 1800, e é governada por uma monarquia que comanda o Primeiro Exército. Já o Segundo Exército, composto de grishas, é liderado pelo General Kirigan, o atual Conjurador das Sombras. É um país em crise, marcado por guerras permanentes com os vizinhos do norte e do sul, e um alto contingente de refugiados, órfãos ou miseráveis.

Ao norte está Fjerda, inspirada na Escandinávia. É uma região montanhosa e congelante, cuja sociedade altamente tradicional e estrita vê os grisha como bruxos, e por isso os caçam e os executam. Ao sul, está Shu Han, baseado na Mongólia. Do outro lado das montanhas que o separa de Ravka, o país se caracteriza pelo avanço tecno-científico e tem reputação sombria por realizar experimentos nos grisha.

A ilha de Kerch tem também forte presença na trama. É de lá que vêm os Corvos, personagens secundários da série. Sua capital, Ketterdam, é tida como uma cidade portuária com inspiração em Amsterdam, dentre outros locais. Trata-se de um ambiente multicultural e endinheirado, cuja vida noturna agitada serve de palco para o submundo do crime. Outras regiões do universo de Sombra e Ossos, embora apareçam pouco na série, também valem a menção: Novyi Zem, inspirada Austrália e nas colônias dos Estados Unidos, vive longe da confusão que marca o lado oposto do mapa e serve de lar para muitos fugidos da guerra; Ilha Errante, um pouco acima, se baseia na Irlanda.