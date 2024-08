SBT exibe hoje documentário inédito de Silvio Santos; confira os detalhes

O SBT anunciou que vai exibir parte do documentário inédito Silvio Santos: Vale Mais do Que Dinheiro neste domingo, 18, a partir das 19h30. O programa de sete episódios estava sendo preparado antes da morte do apresentador, e iria estrear no streaming que será lançado em breve pela emissora, mas foi parcialmente adiantado como parte das homenagens ao ícone da televisão brasileira, que morreu na manhã de ontem, aos 93 anos.

O especial vai ao ar na faixa de horário que originalmente é do Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel desde o afastamento de Silvio da televisão, e “atração onde, durante décadas, o apresentador transbordou alegria e diversão a milhares de famílias”, diz o comunicado da emissora. “A exibição desta noite é um presente aos milhares de fãs que, todo domingo, se reúnem em frente à televisão com os seus familiares. Uma homenagem para que possam ter recordações de Silvio Santos como ele pediu para sempre ser lembrado: transbordando alegria e felicidade aos brasileiros que sempre amou”, continua a nota.

Batizado de +SBT, o streaming da emissora seria lançada neste domingo, mas o evento foi adiado em função da morte de Silvio. Ainda não há uma nova data para que a plataforma vá ao ar, mas o documentário será disponibilizado de maneira completa no streaming posteriormente.

Antes da morte do comunicador, estava programado para ir ao ar na noite de hoje, no Programa Silvio Santos, uma edição especial dedicado aos 43 anos do SBT, mas a edição acabou suspensa junto com boa parte da programação do canal para dar lugar às homenagens ao fundador da casa.

