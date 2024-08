O pronunciamento oficial da família Abravanel sobre Silvio Santos

O SBT divulgou o comunicado oficial da família Abravanel sobre a morte de Silvio Santos. Em um plantão do jornalismo colocado no ar, Simone Queiroz leu a nota enviada para a produção, confirmando mais uma vez que não haverá um velório público do apresentador, que morreu aos 93 anos na madrugada deste sábado, 17, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês neste momento. Acredito que muitos de vocês estejam partilhando da mesma saudade que nós, hoje, estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele com relação à sua partida. Ele pediu para que, assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica, ele pediu para que não explorássemos a sua passagem, ele gostava de ser celebrado em vida. E gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu”, começou Simone.

“Ele nos pediu para que respeitássemos a vontade dele, e assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês, de guardar na memória tudo de bom que ele fez, e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez, porque ele fazia do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, família Abravanel”, concluiu a apresentadora e repórter.

Com isso, se confirma novamente que não haverá um velório público de Silvio Santos, apenas uma cerimônia íntima seguindo as tradições judaicas para a família.

