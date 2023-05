Saiba o que esperar do retorno de ‘Black Mirror’ com Salma Hayek

Quatro anos após a estreia de sua quinta temporada, Black Mirror retornará para uma nova leva de episódios que acaba de ganhar um trailer e a confirmação da data de chegada à Netflix: 15 de junho. O tempo desse hiato foi usado para a elaboração de cinco narrativas inéditas e distintas entre si – como de costume, além do recrutamento de nomes de peso: Salma Hayek, Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera e a vencedora do Emmy Annie Murphy, entre outros. Segundo o criador Charlie Brooker, a espera é justificável e traz elementos nunca vistos no seriado: “Vamos virar de cabeça para baixo todas as expectativas”. Saiba o que esperar da série antológica:

O trailer de dois minutos e meio destaca temáticas de exposição e fama, revelando imagens e pontos narrativos dos episódios Joan is Awful e Mazey Day, especialmente. No primeiro, uma mulher comum descobre a existência de um drama televisivo sobre sua própria vida estrelado por ninguém mais, ninguém menos que a indicada ao Oscar Salma Hayek — que interpreta a si mesma. Já o segundo retrata dias conturbados na vida de uma popstar problemática forçada a escapar dos paparazzi após um acidente de atropelamento e fuga.

Quanto aos demais episódios, Loch Henry narra a viagem de um casal de documentaristas a uma pequena cidade escocesa com um passado chocante; Beyond The Sea, com Aaron Paul, troca o futuro pelo ano de 1969, no qual dois homens zarpam em uma “missão arriscada de alta tecnologia”, e Demon 79 força uma vendedora britânica a cometer atos terríveis para evitar um desastre.

Ainda via comunicado oficial da Netflix, Brooker declarou: “Sempre senti que Black Mirror deveria ser composta de histórias distintas que continuam a surpreender os espectadores — e a mim mesmo —, ou qual o sentido?”. Após uma queda de qualidade com a quinta temporada e o filme interativo Bandersnatch, os novos episódios devem encantar espectadores novamente, ou confirmar que o poço de inspiração secou — resposta que só poderá ser dada após a estreia.