Quem é Sidney Sampaio, ator de novela bíblica que caiu da janela de hotel

O ator e modelo Sidney Sampaio — que sofreu um acidente nesta sexta-feira, 4, ao cair da janela do primeiro andar de um hotel em Copacana, no Rio de Janeiro — é famoso por ter mais de 25 anos de carreira na TV. Nos últimos anos, esteve presente em várias novelas bíblicas exibidas pela Record, como Os Dez Mantamentos (2015), A Terra Prometida (2016) e Apocalipse (2016). O artista de 43 anos estreou na televisão em 1998, na Globo, com o seriado Sandy & Junior.

Em 2001, estrelou Malhação, depois fez Canavial de Paixões (2003), do SBT. De volta à emissora líder de audiência, estrelou várias novelas, sendo visto como galã promissor da casa. Entre os trabalhos mais memoráveis estão Alma Gêmea (2005), Páginas da Vida (2006), Sete Pecados (2007), Caras & Bocas (2009) e Salve Jorge (2012). Seu trabalho mais recente na Record foi na novela Topíssima (2019). Em 2021, participou do Tô de Graça, humorístico do Multishow.

Em 2007, o ator namorou a então bailarina do Faustão Carol Nakamura, com quem se relacionou até 2014. Atualmente, ele está solteiro e é pai de Leonardo, de 12 anos, fruto do relacionamento com a publicitária Juliana Gama. Antes do acidente, Sidney compartilhou diversas publicações de seus trabalhos na TV e fotos com amigos nos Stories do Instagram. Ainda não se sabem as circunstâncias relacionadas à queda do ator, mas há suspeita de que ele teria se jogado da janela do quarto de hotel onde estava hospedado. Sua mãe, Edina Sampaio, declarou que o filho sofre de depressão e estava sem tomar seus medicamentos.

