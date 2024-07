Pedaço de Mim se consolida como hit mundial da Netflix

Após ficar em quinto lugar no top 10 de produções mais vistas da Netflix em língua não inglesa na semana passada, Pedaço de Mim chegou ao topo do ranking após divulgação da lista pela plataforma nesta terça-feira, 16. De acordo com dados da própria Netflix, a série brasileira estrelada por Juliana Paes e Vladimir Brichta teve 78,5 milhões de horas consumidas e 5,8 milhões de visualizações entre os dias 8 e 14 de julho. Na semana passada, o melodrama que ganhou o título de Desperate Lies no exterior havia registrado 23,8 milhões de horas consumidas e 1,8 milhão de visualizações. Atualmente, Pedaço de Mim ocupa o top 10 em 73 países, sendo a produção mais vista não só no Brasil como Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, Equador, El Salvador, Eslováquia, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Polônia, Uruguai e Venezuela.

A novela também caiu no gosto de assinantes das Bahamas, Canadá, Colômbia, República Dominicana, Guadalupe, Jamaica, Martinica, Pananá, Trindade e Tobago, Estados Unidos, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Lituânia, Letônia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Nuruega, Portugal, Romênia, Sérvia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Egito, Quênia, Marrocos, Ilhas Maurício, Nigéria, Ilha da Reunião, África do Sul, Bahrein, Chipre, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Maldivas, Catar, Arábia Saudita, Sri Lanka, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Omã e Nova Caledônia.

Do que fala Pedaço de Mim

A produção escrita por Ângela Chaves e dirigida por Maurício Farias conta a história de Liana (Juliana Paes), uma mulher que sonha em ser mãe e toma estimulantes hormonais para engravidar do marido, Tomás (Vladimir Brichta). Entretanto, após fazer sexo com ele, ela descobre uma traição e termina o casamento. No mesmo dia, a mocinha vai a uma balada para esquecer os problemas e ingere bebidas e drogas cedidas pelo nada bem-intencionado Oscar (Felipe Abib), que depois abusa sexualmente de Liana quando ela está inconsciente.

Pouco depois, a mulher descobre estar grávida de gêmeos, mas cada bebê é filho biológico de um pai diferente. A condição raríssima, chamada superfecundação heteropaternal, causa consequências catastróficas na vida de Liana e Tomás, que passam a criar os gêmeos Mateus e Marcos — e a família passa a ser perseguida por Oscar. Pedaço de Mim conta com 17 episódios e está disponível na íntegra na Netflix.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial