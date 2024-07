Pedaço de Mim fura bolha brasileira e chega ao top 5 mundial da Netflix

Série com gosto de novela, Pedaço de Mim furou a bolha brasileira e alcançou o quinto lugar do top 10 mundial de produções mais vistas em língua não inglesa da Netflix. No exterior, a produção protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Brichta ganhou o nome de Desperate Lies e teve 23,8 milhões de horas consumidas e 1,8 milhão de visualizações. De acordo com dados da própria plataforma, a série entrou no ranking de séries mais populares não só do Brasil, como também de países como Argentina, Portugal e Quênia.

Sem surpresa, Pedaço de Mim também entrou no top 10 de países que gostam de novela, especialmente no continente americano, sendo eles: Bahamas, Equador, Guadalupe, Martinica, Nicarágua, Paraguai, Trindade e Tobago, Uruguai e Venezuela. Na Europa, o melodrama também conquistou o público de Hungria, Luxemburgo, Malta, Polônia, Romênia e Eslováquia. E Ilhas Maurício e Ilha da Reunião, na África, também se interessaram pela história brasileira.

Do que fala Pedaço de Mim

A produção escrita por Ângela Chaves e dirigida por Maurício Farias conta a história de Liana (Juliana Paes), uma mulher que sonha em ser mãe e toma estimulantes hormonais para engravidar do marido, Tomás (Vladimir Brichta). Entretanto, após fazer sexo com ele, ela descobre uma traição e termina o casamento. No mesmo dia, a mocinha vai a uma balada para esquecer os problemas e ingere bebidas e drogas cedidas pelo nada bem-intencionado Oscar (Felipe Abib), que depois abusa sexualmente de Liana quando ela está inconsciente. Pouco depois, a mulher descobre estar grávida de gêmeos, mas cada bebê é filho biológico de um pai diferente. A condição raríssima, chamada superfecundação heteropaternal, causa consequências catastróficas na vida de Liana e Tomás, que passam a criar os gêmeos Mateus e Marcos — e a família passa a ser perseguida por Oscar.

Pedaço de Mim conta com 17 episódios e está disponível na íntegra na Netflix.

