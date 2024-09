Os discursos — e as piadas — anti-Donald Trump no Emmy 2024

O Emmy 2024, realizado neste domingo, 15, em Los Angeles, contou com alguns discursos e piadas sutis sobre Donald Trump, ex-presidente que tenta uma nova eleição contra Kamala Harris, do Partido Democrata, nos Estados Unidos neste ano. Ao lado de Steve Martin e Martin Short, seus colegas na série Only Murders in the Building, a atriz e cantora Selena Gomez, uma das melhores amigas de Taylor Swift, mencionou brevemente que os veteranos estamos bem longe de serem “childless cat ladies” — donas de gato sem filhos, em tradução livre, em referência ao apoio de Taylor à Kamala no pleito, atitude que provocou a ira de Trump.

Já a atriz Liza Colon-Zayas, vencedora de melhor atriz coadjuvante em série de comédia por seu trabalho como Tina na segunda temporada de O Urso, pediu para que suas colegas que também são latinas como ela para votarem por seus direitos — em alusão às políticas e comentários anti-imigrantes do republicano.

