Os bastidores da contratação de Cesar Filho pelo SBT

O SBT confirmou nesta segunda-feira, 2, a recontratação do jornalista Cesar Filho, que havia saído da emissora de Silvio Santos em 2015 para trabalhar na Record — onde passara os últimos nove anos. “Tenho uma aliança de gratidão com Silvio Santos e a família SBT. Isso foi decisivo para minha volta”, disse o apresentador em comunicado enviado pelo SBT. Na empresa de Edir Macedo, o comunicador teve como último trabalho a apresentação do programa matinal Hoje em Dia, ao lado de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. Na nova empresa, Filho assumirá a bancada do SBT Brasil, principal telejornal da casa que passará por uma reformulação para sua chegada. Com isso, os atuais titulares, Marcelo Torres e Márcia Dantas, serão deslocados para outros projetos — ainda não definidos. A ideia é que o informativo ganhe mais dinamismo com seu novo titular após muitos anos em um mesmo formato, de bancada com âncoras sentados e apenas leitura de teleprompter. VEJA apurou que as mudanças não foram muito agradáveis à equipe de jornalismo do SBT.

Cesar Filho também apresentará novos projetos nas plataformas digitais do SBT. Sua saída da Record era dada como certa há meses, já que a empresa tem sofrido com vários cortes de funções devido a uma crise financeira. Nas últimas semanas, durante as escalas de fim de ano, vários profissionais foram dispensados sob a justificativa de corte de custos.

Presidente do SBT desde o ano passado, Daniela Beyruti, uma das filhas de Silvio Santos, tem realizado contratações para reformular e modernizar o rosto da emissora. Recentemente, a executiva fechou com influenciadores digitais para atrair um público mais jovem e tem pedido novas atrações para a programação.

