Onde ‘Agatha Desde Sempre’ se encaixa no universo da Marvel

Estreia nesta quarta-feira, 18, a série Agatha Desde Sempre, nova produção do Universo Cinematográfico da Marvel que chega diretamente à plataforma Disney+ com dois episódios. Entre as centenas de obras do MCU que já estão disponíveis no streaming, a trama estrelada por Kathryn Hahn como a bruxa Agatha Harkness deriva do universo de WandaVision, série com Elizabeth Olsen que se tornou hit em 2021 e teve somente uma temporada — até agora, pelo menos.

Na nova série, que se passa dois anos após os acontecimentos finais de WandaVision, quando Wanda, a Feiticeira Escarlate, descobriu que estava presa em uma realidade paralela criada por Agatha, e aprisionou a vilã em um feitiço que a faz acreditar ser uma detetive investigando a morte de uma mulher na cidade de Westview. A ilusão é quebrada por Wiccano, um adolescente interpretado por Joe Locke, que admira Agatha e quer aprender a ser um bruxo como ela, mas a mesma se encontra sem seus poderes. Para recuperar suas habilidades, a feiticeira, então, precisa se reunir com outras bruxas talentosas — formando um coven — para ir até o Caminho das Bruxas, uma trilha cheia de provações que concede os desejos de quem sobreviver até o fim.

Diferentemente das histórias costumeiras da Marvel, centralizadas em super-heróis como os Vingadores, a história de Agatha Desde Sempre aposta na feitiçaria, mostrando uma lado sombrio, divertido e musical — Kathryn Hahn e companhia precisam conjurar uma canção poderosa para lançar seus feitiços — do estúdio.

A personagem Agatha foi criada por Stan Lee e Jack Kirby, aparecendo pela primeira vez na edição de história em quadrinho Fantastic Four #94, em janeiro de 1970. Na HQ, ela é a babá de Franklin Richards, filho de Reed Richards, o Senhor Fantástico, e Susan Storm, a Mulher Invisível, do grupo de heróis Quarteto Fantástico. Tendo mais de cem anos, Agatha é uma bruxa poderosa, com o dom de manipular realidades, teletransporte, projeção de energia e invocação de entidades de outras dimensões.

Nas produções audiovisuais da Marvel, a personagem foi introduzida em WandaVision, como Agnes, uma vizinha peculiar de Wanda (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany), até ser revelado que ela é Agatha, a responsável por criar eventos distorcidos em Westview.

Agatha Desde Sempre também conta com as atrizes Aubrey Plaza (Rio Vidal), Sasheer Zamata (Jennifer Kale), Ali Ahn (Alice Wu-Gulliver), Paul Adelstein (Jeff Kaplan), Patti LuPone (Lilia Calderu), Emma Caulfield (Dottie) e Debra Jo Rupp, que reprisa seu papel como Sra. Hart.

