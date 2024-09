A razão de ‘Agatha Desde Sempre’ ser acerto da Marvel no Disney+

Agatha Desde Sempre (disponível no Disney+ a partir de quarta-feira, 18)

Presa em um feitiço lançado por Wanda (Elizabeth Olsen) no final da série WandaVision (2021), Agatha (Kathryn Hahn) crê ser uma agente policial investigando um homicídio neste novo spin-off da Marvel. A ilusão dura até que um adolescente aspirante a bruxo quebra o encanto e traz a temível vilã de volta à realidade. Só que Agatha encontra-se sem seus poderes mágicos. Para reconquistar as habilidades em criar universos paralelos e manipular os outros, ela reúne um grupo de feiticeiras ambiciosas que topam ir com ela até o Caminho das Bruxas, uma trilha de desafios mortais que recompensa quem sobrevive com aquilo que lhe falta na vida. A trama de toques sombrios e guinadas instigantes é um belo fruto da nem sempre tão regular fábrica de séries da Marvel no Disney+.

